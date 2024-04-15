Санта Дімопулос обурилася поведінкою польських прикордонників: "Звідки така ненависть"

Українська співачка Санта Дімопулос поскаржилася на поведінку польських прикордонників.

Так, артистка виїжджала з України за кордон. Співачка вирішила доїхати до Польщі, а вже звідти літаком вирушити далі. Та подорож пішла зовсім не за планом. Санта пожалілася, що їх із сином неабияк затримують.

"Ніколи, ніколи не їдьте через польський кордон. Ми запізнюємося на літак, хоча виїхали завчасно. Нас затримали і жодні вмовляння не впливають", - пожалілася виконавиця.

Допис Санти Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Згодом Дімопулос вийшла на зв'язок та більш детально розповіла, що сталося. За словами виконавиці, польські прикордонники затримали їх на кордоні. Санта поділилася, що вони двічі перевіряли валізи та ретельно оглядали авто. У співачки склалося таке враження, ніби до них ставилися зі знущанням та ненавистю.

"Ми дивом встигли останньої миті. Що з поляками на кордоні відбувається? Це, чесно кажучи, був жах. Вони двічі вивертали наші валізи, перевіряли повністю авто, тримали ворота зачиненими, ще й з таким знущанням. Якби я знала, що там такі люди, я б ніколи не поїхала через Польщу і більше ніколи не поїду, і нікому не раджу. Таке ставлення…жахливе. Максимально затримували, щоб сходити до вбиральні за злоті, євро не беруть. Звідки така ненависть?" – додала Санта.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Тишкевич розповідала, як у Польщі її обматюкав таксист і погрожував, що викине з авто посеред дороги.

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