Санта Дімопулос переїжджає до іншої країни разом з чоловіком та дітьми: "Вже знайшла житло та школи"

Співачка Санта Дімопулос розповіла, до якої країни переїжджає разом зі своїм чоловіком-бізнесменом Ігорем Кучеренком та двома дітьми.

Під час війни родина зірки оселилася у Франції, проте зараз вирішила змінити місце розташування. Як розповіла Санта в сторіз в Instagram, вони з чоловіком і дітьми обрали житло в ОАЕ. Головна причина переїзду, за словами Дімопулос, це робота її чоловіка.

"Ми переїжджаємо до Дубаю. Причин багато. Перша і головна - робота чоловіка. Абсолютна безпека. Моя робота та розвиток. Навчання дітей і можливості їх розвитку. Побутовий комфорт. Багато цікавого щодо дозвілля дітей", - поділилася співачка.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Зараз тимчасово Санта з сином та донькою перебуває в Іспанії, однак вже зовсім скоро вони поїдуть до Дубаю. Співачка вже обрала житло та навчальні заклади для дітей.

"Я вірю, що коли обираєш вірний для себе напрямок, то все складається, як пазл. Ось так вийшло і тут. Я одразу знайшла супер житло для родини. Школи (куди вже влаштувала дітей) знаходяться поруч з житлом. Поруч є все, що нам потрібно, та ще й моя подруга живе в цьому районі", - розповіла Санта.

Зазначимо, що раніше Санта Дімопулос відповіла, що не збирається закривати свої проєкти в Україні та, ба більше, планує активно працювати на батьківщині.

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