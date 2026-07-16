Санта Дімопулос після хвилі критики заявила, що стала жертвою "психопата"

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

Реклама

Колишня солістка «ВІА Гри» Санта Дімопулос зробила несподівану заяву після появи низки публікацій про неї в Мережі.

Артистка стверджує, що за інформаційною хвилею стоїть чоловік, який не зміг змиритися з її відмовою. Саме його вона назвала людиною, яка нібито розпочала проти неї «особисту війну». Про це співачка розповіла, відповідаючи на запитання підписників в Instagram-історіях. За її словами, жодних конфліктів вона не провокувала. Натомість переконана, що причина криється в особистих мотивах її опонента.

«Я нікому не переходила дорогу. Просто деякі дуже болісно переживають, що не можуть купити твою згоду, увагу чи мовчання. Є чоловіки, для яких відмова стає особистою війною. У народі їх називають психопатами», — написала ексучасниця «ВІА Гри».

Реклама

Історія Санти Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

Водночас Дімопулос запевнила, що не збирається перейматися через ситуацію і спокійно ставиться до того, що відбувається. Вона також дала зрозуміти, що не вважає інформаційну атаку приводом для занепокоєння.

«Не хвилюйтеся за мене. Якщо хтось так багато інвестує в тебе, значить, ти коштуєш набагато дорожче, ніж йому хотілося б», — зазначила співачка.

Після початку повномасштабної війни Санта Дімопулос виїхала до Об’єднаних Арабських Еміратів. Спочатку вона засудила російське вторгнення, однак згодом майже припинила публічно коментувати війну та продовжила вести значну частину своїх соцмереж російською мовою.

Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос вперше назвала причину розлучення з чоловіком-бізнесменом після 11 років шлюбу.

Реклама

Новини партнерів