Санта Дімопулос поділилася, як їй вдалося повернутись у форму після пологів

Санта Дімопулос поділилася, як їй вдалося повернутись у форму після пологів

Знаменитість поділилася своїм досвідом.

Українська співачка та переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос, без сумнівів, має ідеальну фігуру.

В Instagram-stories у виконавиці поцікавилися, як їй, мамі двох дітей, вдалося повернути свої ідеальні форми після пологів. Санта зізнається, що нічого особливо не робила. Так, зірка правильно харчувалася, ходила на тренування, масажі та виконувала дихальні вправи.

Втім, співачка зізнається, що після других своїх пологів їй досі не вдалося повернутися у форму. Тому вона радить уважно слідувати за своїм харчуванням під час вагітності.

Санта Дімопулос за три місяці після других пологів / instagram.com/santadimopulos

"Але після другої вагітності тіло до кінця не повернулася у ту форму, яка була до. Тому не треба надто розслаблятися під час вагітності, особливо після 30", - поділилася артистка.

Нагадаємо, Санта Дімопулос виховує двох дітей. Сина Даніеля зірка народила 2008 року, а доньку Софію – 2019.

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