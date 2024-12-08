Санта Дімопулос похизувалася першим новорічним ранком 5-річної доньки в українській школі за кордоном

Артистка показала, в якому образі на святі була Софія.

Українська співачка Санта Дімопулос похизувалася першим новорічним ранком 5-річної доньки.

Так, Софійка вже ходить до школи. Хоч дівчинка разом із мамою проживає за кордоном, однак вони обрали український навчальний заклад. А це ж у доньки виконавиці був перший новорічний ранок.

Софійка обрала образ Сніжинки, в якому вона й була на святі. Санта Дімопулос одягнула донечку в рожеву сукню з блискітками та фатином. Образ артистка доповнила білими балетками з чималим бантиком. Виконавиця зробила Софії зачіску з двома хвостами.

Санта Дімопулос із донькою / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Перший новорічний ранок в у любленій українській школі. Сніжинка (образ доньки – прим. ред.)", - підписала кадри зі свята виконавиця.

Донька Санти Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Зазначимо, з початком повномасштабної війни Санта Дімопулос оселилася за кордоном. Здебільшого артистка проживає з донькою в ОАЕ. 16-річний син співачки теж перебуває за кордоном, де здобуває освіту.

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