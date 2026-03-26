Санта Дімопулос показала 17-річного сина-копію Джеджули і здивувала його планами на освіту

Санта Дімопулос із сином / © instagram.com/santadimopulos

Реклама

Українська співачка Санта Дімопулос показалась з 17-річним сином від шоумена Андрія Джеджули і розкрила його плани на освіту.

Виконавиця неабияк хотіла, щоб її син навчався за кордоном. Артистка була переконаною, що таким чином перед Даніелем відкриються більші можливості. Проте син Дімопулос та Джеджули був зовсім іншої думки. Юнак навідріз відмовлявся слідувати маминим бажанням.

"Я дуже хотіла, щоб він навчався за кордоном. Бачила це так чітко – гарний університет, європейське життя, можливості, яких не було у мене у його віці. Я була переконана, що знаю як краще", - ділиться артистка.

Реклама

Оскільки Даніель відмовлявся від навчання за кордоном, то Санта Дімопулос пішла на хитрість. Виконавиця відправила юнака до літнього табору в Швейцарії. Знаменитість сподівалась, що сину сподобається, і він змінить свою думку щодо освіти за кордоном. Проте в таборі, замість трьох тижнів, Даніель пробув лише п'ять днів, після чого співачка його забрала.

Наразі син Санти Дімопулос проживає в Києві разом із батьком Андрієм Джеджулою. Цьогоріч він вже закінчить школу, після чого вступатиме до вишу. Освіту Даніель й надалі планує здобувати саме в Україні.

"Зараз йому майже 18, він живе у Києві і я шалено за ним сумую. Там його друзі, улюблене місто та звичний спосіб життя. Цього року він закінчує школу та вирішує, куди вступати. Я б дуже хотіла, щоб він обрав Європу, звичайно ж, але він її не обрав", - ділиться артистка.

