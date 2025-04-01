Санта Дімопулос із сином від Андрія Джеджули / © instagram.com/santadimopulos

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Українська співачка Санта Дімопулос показала, як у Дубаї розважається з сином від ексобранця, шоумена Андрія Джеджули.

16-річний Даніель нині проводить час із зірковою мамою. Юнак поїхав з України, де він мешкає з батьком, до Дубая. Тим часом Санта Дімопулос в Instagram-stories показала, як проводить час із первістком.

Артистка разом із сином влаштувала незвичайні вечірні розваги. Зокрема, співачка відвела сина до кріокамери. Загалом, кріотерапія — це вплив на шкіру наднизьких температур, в результаті чого судини різко звужуються, а капіляри розширюються. Завдяки цьому кровообіг стимулюється, шкіра насичується киснем, а клітини позбуваються шлаків і токсинів.

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Син Санти Дімопулос та Андрія Джеджули / © instagram.com/santadimopulos

Зазначимо, раніше Андрій Джеджула повідомив, що його син від Санти Дімопулос ще в 15 років переїхав жити до нього, самостійно прийнявши відповідне рішення. Ведучий припустив, що це через те, що в Даніеля такий вік, коли необхідне батьківське виховання, а не лише материне. Тож, ймовірно, що Даніель поїхав до мами під час шкільних канікул.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анастасія Приходько вперше за тривалий час показала 15-річну доньку. Артистка приголомшила, як Нанна підросла та змінилася.