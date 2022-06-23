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Санта Дімопулос показала моторошні кадри зруйнованої окупантами Бородянки

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Санта Дімопулос показала моторошні кадри зруйнованої окупантами Бородянки

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Українська співачка та переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос відвідала звільнену від російських окупантів Бородянку, Київська область.

Містечко  повністю зруйноване. Загарбники нищили там все, тож у Бородянці майже немає вцілілих будівель.

У своєму Instagram Санта показала моторошні кадри, на яких видно, що після себе залишили окупанти – одні руїни.

Саме такий вигляд має Бородянка / © instagram.com/santadimopulos
Саме такий вигляд має Бородянка / Фото: instagram.com/santadimopulos

У зруйнованих будинках досі живуть місцеві, адже їм просто немає куди їхати.

"Не передати словами цей жах від того, що зробив російський мир. У цьому домі живуть люди, тому що їм більше немає куди йти", - написала Санта.

Саме такий вигляд має Бородянка / © instagram.com/santadimopulos
Саме такий вигляд має Бородянка / Фото: instagram.com/santadimopulos

За словами виконавиці, побачене викликає лише біль. У Бородянці Санта зустрітися й з бабусею, яка не захотіла евакуйовуватися та жила під обстрілами. Бабуся не могла залишати своїх чотирилапих друзів.

"Я ця бабуся не евакуювалась, тому що не могла покинути своїх собак. Сиділа під бомбами, але не залишила. Ви можете уявити, які у нас люди?" – додала Санта.

Саме такий вигляд має Бородянка / © instagram.com/santadimopulos
Саме такий вигляд має Бородянка / Фото: instagram.com/santadimopulos

Як розповіла артистка, поїздка видалася нелегкою. Вона поверталася до Києва та плакала, адже не могла стримувати емоцій після побаченого.

Саме такий вигляд має Бородянка / © instagram.com/santadimopulos
Саме такий вигляд має Бородянка / Фото: instagram.com/santadimopulos

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