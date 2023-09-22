Санта Дімопулос показала обличчя без макіяжу зблизька та розсекретила, які процедури краси робить

Зірка показалася в кабінеті косметолога.
Співачка Санта Дімопулос розкрила шанувальникам свої секрети краси.
Виконавиця завітала на прийом до косметолога та показала фанам, яку процедуру для обличчя робила. Кадрами з кабінету фахівця Санта поділилася у своєму Telegram-каналі.
Лежачи на кушетці, 36-річна Дімопулос зблизька показала, який вигляд має її обличчя без жодної краплі косметики та фільтрів.
Як розповіла співачка, вона вирішила спробувати зробити процедуру під назвою SMAS-ліфтинг. Процедура спрямована на те, щоб за допомогою ультразвукових хвиль підтягнути шкіру та зменшити ознаки старіння.
Санта зізналася, що вже робила таку процедуру раніше, однак не побачила результату. Проте все ж таки вирішила ще раз випробувати долю.
"Вчора я зробила SMAS-lifting! Третій раз у житті. Перші два - ефекту я не побачила. Але ефект залежить від багатьох чинників: вміння лікаря; апарату і наявності показань. Про результат скажу вам тут через місяць-два. Хочу відразу розвіяти головний міф SMAS! Часто можна почути, що він викликає спайки в тканинах і потім пластичні хірурги не беруть таких пацієнтів на підтяжку обличчя. Це не правда", - поділилася Дімопулос.
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