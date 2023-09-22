Санта Дімопулос показала обличчя без макіяжу зблизька та розсекретила, які процедури краси робить

Співачка Санта Дімопулос розкрила шанувальникам свої секрети краси.

Виконавиця завітала на прийом до косметолога та показала фанам, яку процедуру для обличчя робила. Кадрами з кабінету фахівця Санта поділилася у своєму Telegram-каналі.

Лежачи на кушетці, 36-річна Дімопулос зблизька показала, який вигляд має її обличчя без жодної краплі косметики та фільтрів.

Санта Дімопулос

Як розповіла співачка, вона вирішила спробувати зробити процедуру під назвою SMAS-ліфтинг. Процедура спрямована на те, щоб за допомогою ультразвукових хвиль підтягнути шкіру та зменшити ознаки старіння.

Санта зізналася, що вже робила таку процедуру раніше, однак не побачила результату. Проте все ж таки вирішила ще раз випробувати долю.

"Вчора я зробила SMAS-lifting! Третій раз у житті. Перші два - ефекту я не побачила. Але ефект залежить від багатьох чинників: вміння лікаря; апарату і наявності показань. Про результат скажу вам тут через місяць-два. Хочу відразу розвіяти головний міф SMAS! Часто можна почути, що він викликає спайки в тканинах і потім пластичні хірурги не беруть таких пацієнтів на підтяжку обличчя. Це не правда", - поділилася Дімопулос.

Санта Дімопулос

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