Санта Дімопулос показала підрослу донечку-красуню та чим її здивувала з нагоди особливого свята

Українська співачка Санта Дімопулос привітала доньку Софію з важливим святом.

Так, сьогодні, 14 вересня, дівчинка святкує своє 5-річчя. З нагоди свята Санта у своєму фотоблогу розмістила кадри з підрослою Софією та публічно привітала її зі святом. Окрім того, Дімопулос пригадала, як поява донечки змінила її, й висловила свою любов іменинниці.

"З днем народження, мій Всесвіте. Моя доросла, неповторна душа! З моменту твого народження, коли я вперше подивилася тобі в очі, я зрозуміла, що ти вже мудрість, і все, що тобі потрібно, – це підтримка і вдячність за те, що стала твоїм провідником у цей світ! Я впевнена, що ти набагато доросліша за мене, краща за мене і витриваліша за мене. Я така щаслива, що ти обрала мене своєю мамою. Це справді благословення! Пам'ятай, я завжди з тобою і завжди за тебе. Кохаю безмежно", - розчулила Санта.

Санта Дімопулос з донькою / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос з донькою / Фото: instagram.com/santadimopulos

Також Санта поділилася, як готувалася до святкування 5-річчя Софії. Зокрема, як напередодні прикрашала кімнату кульками. А на ранок маленька іменинниця була неабияк здивована декількома величезними букетами квітів.

Санта Дімопулос з донькою / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос з донькою / Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова показалася з 9-річною донечкою та дала важливу пораду всім батькам.

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