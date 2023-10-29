Санта Дімопулос показала помітно підрослого сина-копію Джеджули та привітала його з 15-річчям

У родині української співачки Санти Дімопулос 29 жовтня свято. Син виконавиці Даніель, якого вона народила у стосунках з шоуменом та ведучим Андрієм Джеджулою, святкує день народження.

З нагоди свята зіркові батьки в Instagram привітали хлопця з 15-річчям. Першою теплі слова написала саме Санта. Вона опублікувала архівні фото з Даніелем, адресувала сину приємні побажання та зазначила, що завжди буде поруч.

Син Санти Дімопулос та Андрія Джеджули / Фото: instagram.com/santadimopulos

"З днем народження, Даніелю. Ти так швидко ростеш! Все найкраще для тебе! Пам'ятай, що ти сильна, неповторна людина з прекрасною душею та добрим серцем! А я завжди поруч з тобою", - звернулася до сина Дімопулос.

Санта Дімопулос із сином / Фото: instagram.com/santadimopulos

Андрій Джеджула теж у день народження Даніеля опублікував архівні фото з ним. Шоумен пригадав день, коли його син з'явився на світ та які емоції він тоді відчув.

"Я вперше побачив тебе і пам'ятаю, як затамував подих, не розуміючи, що відбувається, коли не почув твого крику перші декілька секунд, за які у мене життя перед очима промайнуло, а потім твій перший подих, і твій перших крик немовляти, і відчуття полегшення, і свої сльози радості батька, які стримати було неможливо!" – пригадав ведучий.

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула також адресував Даніелю чимало теплих слів з привітаннями і побажаннями.

"Я бажаю тобі бути по-справжньому щасливим, завжди жити з Богом у душі, завжди виставляти правильні пріоритети і жити в гармонії з собою та власною совістю! Я бажаю тобі бути здоровим і не зупинятись поглинати всі знання, які оточують тебе навколо, вивчати мови, радіти кожному дню і, як і всім нам, я бажаю тобі перемоги! Мій рідний синочок! Я люблю тебе! З днем народження тебе!" – написав шоумен.

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

Нагадаємо, Санта Дімопулос та Андрій Джеджула були у стосунках від 2006 року до 2010. Пара має спільного сина Даніеля, який з'явився на світ 29 жовтня 2008 року.

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