Санта Дімопулос показала рідкісне романтичне фото з чоловіком та повідомила про свято в родині

У родині виконавиці важливий день.

Українська співачка Санта Дімопулос вкрай рідко ділиться подробицями особистого життя, майже нічого не розповідає про свого чоловіка та не показує фото з ним.

Однак у родині виконавиці важливе свято. Артистка разом з чоловіком, бізнесменом Ігорем Кучеренком, святкує річницю шлюбу. Пара вже як вісім років офіційно живе у статусі чоловіка та дружини.

Тож, з нагоди свята Санта Дімопулос опублікувала в Instagram-stories рідкісне романтичне фото зі своїм обранцем. На світлині артистка зображена у вечірній зеленій сукні, тим часом її чоловік – у білій сорочці та чорних брюках. Пара позувала перед камерою, притулившись одне до одного. Тим часом чоловік Санти ніжно обійняв її за талію.

Санта Дімопулос із чоловіком / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Вісім років тому ми стали чоловіком та дружиною", - підписала знімок співачка.

Зазначимо, Санта Дімопулос та Ігор Кучеренко одружилися 2015 року. Разом вони виховують спільну доньку Софію, яка народилася 14 вересня 2019 року. Також виконавиця має 14-річного сина Даніеля від шоумена Андрія Джеджули.

Нагадаємо, нещодавно річницю шлюбу святкували співачка Анна Трінчер та блогер Олександр Волошин. З нагоди свята артистка показала раніше небачені фото з весілля.

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