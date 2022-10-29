Санта Дімопулос показала рідкісні кадри із підрослим сином від Андрія Джеджули: "Справжній красень"

Виконавиця Санта Дімопулос поділилася архівними світлинами сина Даніеля від телеведучого Андрія Джеджули.

На слайдшоу користувачі побачили рідкісні кадри із маленьким Даніелем, а також кадри із сімейних подорожей та фотосесій.

У таки спосіб Санта привітала сина із 14-річчям. До добірки з фото співачка також додала ніжне звернення до підлітка.

"З днем ​​народження, моя дивовижна людина Даніель. Я пишаюся тобою і абсолютно тебе люблю! Мій син, мій друг, вже справжній чоловік. Добрий, щирий, розуміючий, унікальний. Не вірю що вже такий дорослий. Я бажаю, щоб ти ніколи не боявся, щоб з впевненістю зустрічав всі життєві уроки, щоб був завжди щасливим. Обожнюю і дякую що ти в мене такий", - написала Дімопулос.

Коментатори не лише привітали Даніеля із днем народження, а й зазначили, що хлопець зростає справжнім красенем.

Який гарний у вас син! Щастя йому!

Справжній красень!

Дуже гарний хлопець. Нехай буде щасливий!

Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос натрапила на критику у Мережі через спілкування російською мовою.

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