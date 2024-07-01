Санта Дімопулос показала сина-красеня від Джеджули і розкрила, де він за кордоном проведе літо

Артистка також поділилася, як проводить час із 4-річною донькою.

Українська співачка Санта Дімопулос показалася із сином-красенем від шоумена Андрія Джеджули та розсекретила, де він відпочиватиме влітку.

Знімком із 15-річним Даніелем виконавиця поділилася у своєму Instagram. Кадр був зроблений в аеропорту. Як поділилася артистка, син вирушає до літнього табору, де він відпочиватиме протягом трьох тижнів. Зокрема, літо Даніель проводитиме в Швейцарії.

"Даніель вирушає до табору в Швейцарії на три тижні", - поділилася співачка.

Санта Дімопулос із сином / Фото: instagram.com/santadimopulos

Також Санта Дімопулос показала, як відпочиває з 4-річною донькою від бізнесмена Ігоря Кучеренка. Артистка разом із Софією прибула до Флоренції, Італія. Там співачка разом із дівчиною прогулювалася вулицями мальовничого міста, насолоджувалася архітектурою і, звичайно ж, робила фото на згадку.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, нещодавно старша донька ведучої Лілії Ребрик вирушала на відпочинок до літнього табору. Знаменитість показувала, як із чоловіком проводжала Діану на потяг.

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