Санта Дімопулос показала, як носить з собою у сумочці олію та зволожувач для сосків

Санта Дімопулос показала, як носить з собою у сумочці олію та зволожувач для сосків

Зірка користується двома сумочками одночасно.

Українська співачка та переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос показала вміст своєї сумки.

Для YouTube-каналу Vogue UA артистка розповіла, що не може обійтися без телефона. До речі, у неї чохол з дзеркальцем. Як говорить Санта, це дуже зручно.

Вміст сумочки Санти Дімопулос / скріншот з відео

"Лайфхак! Якщо поряд немає дзеркала, то можна подивитися, підфарбуватися", - поділилася знаменитість.

Вміст сумочки Санти Дімопулос / скріншот з відео

Далі вона показала свій щоденник та ручку. Вона записує все саме туди. Також зірка показала гаманець. До речі, Санта постійно носить з собою сімейне фото.

Також зірка не може обійтися без антисептика та навушників.

Вміст сумочки Санти Дімопулос / скріншот з відео

"Це вже мої треті навушники. Я їх постійно десь залишаю", - зізналась артистка.

Зірка намагається не користуватися пластиком, тому ходить з термосом. Також у Санти декілька косметичок, де у неї лежать засоби для догляду за собою. До слова, знаменитість користується й зволожувачем для сосків. Щоправда, вона ним мастить губи.

Вміст сумочки Санти Дімопулос / скріншот з відео

До речі, зірка носить олію, яку купувала у церкві. Вона допомагає їй відпочити. Також Санта ходить з книжками.

Вміст сумочки Санти Дімопулос / скріншот з відео

"Я з собою завжди беру книжку. Можу перечитувати. А коли я гуляю з дітьми, то вміст моєї сумочки трішки відрізняється", - говорить зірка.

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