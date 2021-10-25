Санта Дімопулос показала, як носить з собою у сумочці олію та зволожувач для сосків

Зірка користується двома сумочками одночасно.
Українська співачка та переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос показала вміст своєї сумки.
Для YouTube-каналу Vogue UA артистка розповіла, що не може обійтися без телефона. До речі, у неї чохол з дзеркальцем. Як говорить Санта, це дуже зручно.
"Лайфхак! Якщо поряд немає дзеркала, то можна подивитися, підфарбуватися", - поділилася знаменитість.
Далі вона показала свій щоденник та ручку. Вона записує все саме туди. Також зірка показала гаманець. До речі, Санта постійно носить з собою сімейне фото.
Також зірка не може обійтися без антисептика та навушників.
"Це вже мої треті навушники. Я їх постійно десь залишаю", - зізналась артистка.
Зірка намагається не користуватися пластиком, тому ходить з термосом. Також у Санти декілька косметичок, де у неї лежать засоби для догляду за собою. До слова, знаменитість користується й зволожувачем для сосків. Щоправда, вона ним мастить губи.
До речі, зірка носить олію, яку купувала у церкві. Вона допомагає їй відпочити. Також Санта ходить з книжками.
"Я з собою завжди беру книжку. Можу перечитувати. А коли я гуляю з дітьми, то вміст моєї сумочки трішки відрізняється", - говорить зірка.
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