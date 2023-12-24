Санта Дімопулос показала, як з 4-річною донькою святкує Різдво в екзотичній країні

Артистка разом з Софією полетіла до Сінгапуру.
Українська співачка Санта Дімопулос показала, як з 4-річною донькою Софією напередодні Різдва проводить час у Сінгапурі.
Атмосферними світлинами Санта поділилася у своєму Instagram. 36-річна співачка і її донька прилетіли з Балі до Сінгапуру. Після приїзду вони відвідали квітковий дім, незвичний музей і ботанічний сад.
До слова, артистка постала у чорній сукні з відкритою спиною та макраме у центрі живота. Маленька Софія також була у сукні з квітковим принтом. На всіх локаціях їх оточували квіти та новорічні прикраси й подарунки.
До того ж Дімопулос здивувала своїх шанувальників казковим квітковим садом й кімнатами з різноманітними розвагами. Її 4-річна донька була в захваті від того, що відбувається довкола. Дівчинка покаталася на гірці з інтерактивними зображеннями, які рухаються.
А сама Санта показала величезний діджитал-екран, на якому зображувався макет українського літака у синьо-жовтих кольорах. Він дуже нагадував славнозвісну "Мрію", яку знищили окупанти на початку війни.
Словом, співачка сповна насолодилася відпочинком у справжній магічній атмосфері. Також Дімопулос зробила світлину на тлі квітів в саду.
Нагадаємо, Санту Дімопулос нещодавно звинуватили у замовчуванні звірств росіян. Шанувальники почали їй дорікати, що зірка постить занадто багато ідеальних фото в Instagram з Балі. Співачка вже відреагувала на схожі закиди.
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