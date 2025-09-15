ТСН у соціальних мережах

Гламур
1009
1 хв

Санта Дімопулос показалася з ексчоловіком і розкрила причину їхнього возз'єднання

У родині Санти Дімопулос було особливе свято. З артисткою цей день розділив її колишній чоловік.

Валерія Сулима
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Санта Дімопулос із колишнім чоловіком

Санта Дімопулос із колишнім чоловіком / © instagram.com/santadimopulos

Українська співачка Санта Дімопулос неочікувано возз'єдналась з колишнім чоловіком, бізнесменом Ігорем Кучеренком.

Експодружжя зібралося разом не просто так. Річ у тім, що у спільної доньки Дімопулос та Кучеренка був день народження. 14 вересня дівчинці виповнилося шість років. Тож, колишнє подружжя возз'єдналось, аби у важливий день поруч із Софією були й мамо, й тато.

Донька Санти Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

Донька Санти Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

У своєму Instagram артистка вже показала, як минуло свято. Спочатку маленькій Софійці зробили зачіску та одягнули милу сукню. Далі вона вирушила на саме святкування. Батьки орендували заклад, який був прикрашений рожевими повітряними кульками та фотозоною. Туди Софійка запросила чимало своїх друзів, яких розважав аніматор.

Санта Дімопулос із донькою / © instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос із донькою / © instagram.com/santadimopulos

Весь цей час поруч із дівчинкою були її батьки. Вони підтримували донечку. Під кінець вечора Санта Дімопулос разом із колишнім чоловіком навіть розділила особливий момент – задування свічок на торті іменинниці.

Санта Дімопулос із донькою та ексчоловіком / © instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос із донькою та ексчоловіком / © instagram.com/santadimopulos

Зазначимо, Санта Дімопулос та Ігор Кучеренко одружились восени 2015 року. У вересні 2019-го у пари народилася донька Софія. Навесні 2024 року Санта Дімопулос неочікувано оголосила, що вони розлучаються. Причину артистка вказувати не стала, лиш запевнила, що залишилася в чудових приятельських стосунках із ексчоловіком.

Нагадаємо, співачка Камалія теж підтримує зв'язок із ексобранцем після розлучення. Нещодавно артистка здивувала їхніми спільними планами.

