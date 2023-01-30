Санта Дімопулос показалася в елегатній сукні та поскаржилася, що набрала сім зайвих кіло

Українська виконавиця Санта Дімопулос вирішила поспілкуватися з підписниками, а ті, своєю чергою, поставили запитання щодо її ваги.

Зокрема, у співачки запитали, чи може вона відмовитися від солодкого у своєму раціоні. Також у Санти поцікавилися, чи має вона схильність до зайвої ваги.

Дімопулос не стала приховувати, а чесно зізналась, що не може встояти перед випічкою. Також зірка відповіла, що таки має схильність до зайвої ваги. Тож, коли Санта трішки не дотримується дієти та не займається спортом, то набирає вагу. Як зізналась артистка, вона вже має сім зайвих кіло, які треба скинути.

"Не так до солодкого, як до випічки. Дуже схильна! Наразі знову плюс сім кіло. Тільки випадаю з графіка – одразу ж набираю", - поділилася Санта.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Коли виконавиця відповідала на запитання, то опублікувала фото, де показалася у чорно-білій елегантній сукні та жакеті.

Нагадаємо, днями у Санти поцікавилися, коли вона нарешті повернеться з Франції до України. Виявляється, цього місяця виконавиця приїде до Києва.

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