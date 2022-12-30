Санта Дімопулос поскаржилася на медицину у Франції: "Я просто впадаю у ступор"

Українська співачка Санта Дімопулос поскаржилася на медичне обслуговування у Франції.

Син виконавиці Даніель захворів під час відпочинку на гірськолижному курорті, через що родині і довелося звернутися по допомогу лікарів. Втім, як поділилася Санта у Instagram, з медичним обслуговуванням у Франції є певні труднощі.

"Дещо про французьку систему охорони здоров'я. По-перше, тут краще не хворіти. Тому що це пекло. Навіть якщо у вас призначене приймання - ви чекатимете. Приймання триватиме не більше 15 хвилин і ніхто не особливо вникатиме і перейматиметься. По-друге, тут декілька рецептів на всі хвороби. Один з яких – антибіотики", - поділилася Санта.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Як розповіла співачка, у її сина вже декілька днів закладений ніс, тому лікар призначив йому антибіотики та дав направлення на дослідження, однак потрапити до лабораторії у Дімопулос так і не вийшло - усі вони зачинені.

"У нас забитий ніс вже декілька днів і нічого не допомагає. Лікар сказав, що це інфекція і прописав антибіотики на п'ять днів. Потім нас відправили до лабораторії здати мазки. Дві були закриті (звичайно). В аптеках теж не завжди є те, що потрібно. Загалом - півдня хтозна що", - написала Санта.

Певні проблеми у Франції, поділилася співачка, також можуть виникнути через страховку. Іноді суми за візит до лікаря можуть бути значно високими, але компенсувати витрати ніхто не поспішає.

Санта Дімопулос з сином / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Зі страховкою теж не все так просто. Ви платите, а там самі розбирайтеся. Тобто треба писати до страхової, надсилати всі документи, щоб повернули гроші. В приватному порядку (скільки б ви не платили, а іноді це 500 € за виклик) лікарі теж не напружуються, вони можуть годинами не відповідати, спізнюватися і не вникати. У мене алергія на такого роду бюрократію та відмороження. Я просто впадаю у ступор", - додала зірка.

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