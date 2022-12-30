Санта Дімопулос поскаржилася на медицину у Франції: "Я просто впадаю у ступор"

Син співачки захворів.
Українська співачка Санта Дімопулос поскаржилася на медичне обслуговування у Франції.
Син виконавиці Даніель захворів під час відпочинку на гірськолижному курорті, через що родині і довелося звернутися по допомогу лікарів. Втім, як поділилася Санта у Instagram, з медичним обслуговуванням у Франції є певні труднощі.
"Дещо про французьку систему охорони здоров'я. По-перше, тут краще не хворіти. Тому що це пекло. Навіть якщо у вас призначене приймання - ви чекатимете. Приймання триватиме не більше 15 хвилин і ніхто не особливо вникатиме і перейматиметься. По-друге, тут декілька рецептів на всі хвороби. Один з яких – антибіотики", - поділилася Санта.
Як розповіла співачка, у її сина вже декілька днів закладений ніс, тому лікар призначив йому антибіотики та дав направлення на дослідження, однак потрапити до лабораторії у Дімопулос так і не вийшло - усі вони зачинені.
"У нас забитий ніс вже декілька днів і нічого не допомагає. Лікар сказав, що це інфекція і прописав антибіотики на п'ять днів. Потім нас відправили до лабораторії здати мазки. Дві були закриті (звичайно). В аптеках теж не завжди є те, що потрібно. Загалом - півдня хтозна що", - написала Санта.
Певні проблеми у Франції, поділилася співачка, також можуть виникнути через страховку. Іноді суми за візит до лікаря можуть бути значно високими, але компенсувати витрати ніхто не поспішає.
"Зі страховкою теж не все так просто. Ви платите, а там самі розбирайтеся. Тобто треба писати до страхової, надсилати всі документи, щоб повернули гроші. В приватному порядку (скільки б ви не платили, а іноді це 500 € за виклик) лікарі теж не напружуються, вони можуть годинами не відповідати, спізнюватися і не вникати. У мене алергія на такого роду бюрократію та відмороження. Я просто впадаю у ступор", - додала зірка.
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