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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
395
Час на прочитання
1 хв

Санта Дімопулос повернулася до Києва та посеред ночі викликала швидку

Артистка пожалілася на проблеми зі здоров’ям, які в неї виникли раптово.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Санта Дімопулос

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

Українська співачка Санта Дімопулос розповіла, як повернулася з-за кордону до Києва та одразу ж викликала собі швидку допомогу.

Артистка наразі мешкає в Дубаї. Утім, вона приїхала до Києва, аби зайнятися необхідними справами. Однак у Санти все пішло не за планом. Одразу ж після приїзду до столиці, співачці довелося викликати швидку.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала фото, як медики надають їй першу допомогу. Що саме Дімопулос мучить, вона розкривати не стала. Артистка лиш зізналась, що серед усього страждає на жахливий кашель, через який не може нормально розмовляти.

До Санти Дімопулос приїхала швидка / © instagram.com/santadimopulos

До Санти Дімопулос приїхала швидка / © instagram.com/santadimopulos

"Приїхати до Києва та одразу викликати швидку…Саме "невчасно", яке тільки може бути…Кашляю так, що не можу розмовляти", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка СолоХа жалілася, що потрапила до лікарні. Сталося це через колегу виконавиці, з яким вона грала на театральній сцені. Скоріше, йшлося саме про актора Тараса Цимбалюка, який перед цим різко відповів на чутки про те, що СолоХа вагітна від нього.

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Дата публікації
Кількість переглядів
395
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