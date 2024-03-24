Санта Дімопулос пояснила, чому оселилася в ОАЕ та чи повернеться до України

Українська співачка Санта Дімопулос прокоментувала, чому оселилася в ОАЕ та чи планує повертатися з-за кордону.

У своєму Instagram артистка пояснила, що покинула Україну, аби вивезти дітей у безпечне місце. За словами виконавиці, під час війни вона не хоче наражати сина та доньку на небезпеку. Співачка поки не знає, чи взагалі повернеться в майбутньому до України, однак зараз цього точно не станеться.

Санта Дімопулос з дітьми / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Зараз не бачу майбутнього в Україні, що буде далі – не знаю. Україна – моя Батьківщина, моє серце. Намагаюся не мучити себе думками про майбутнє, я вдячна за все, що є в моєму житті на даному етапі, і приймаю зміни як є", - поділилася артистка.

Також Санта Дімопулос пояснила, що оселилася в ОАЕ, адже там безпечно, а цей критерій є основним для співачки при виборі місця проживання.

"В ОАЕ безпечно. Для мене це критерій номер один зараз. У мене двоє дітей, і я несу за них відповідальність", - додала артистка.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос ділилася, як доглядає за шкірою обличчя. Зокрема, артистка показувала, як робить уколи краси, та пояснювала, для чого їй потрібні ін'єкції.

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