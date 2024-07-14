Санта Дімопулос пояснила, чому під час війни продовжує спілкуватися з росіянами

Українська співачка Санта Дімопулос пояснила, чому, попри розв'язану Росією війну в Україні, спілкується з росіянами.

Артистці неодноразово дорікали, що після повномасштабного російського вторгнення вона не розірвала зв'язки з жителями РФ та продовжує підтримувати з ними контакт. У своєму Instagram виконавиця пояснила, що не збирається відмовлятися від своїх друзів та ділити їх на національність. Також артистка наголосила, що її оточують лише ті люди, в яких у житті правильні орієнтири.

"Тому що я не розподіляю людей на раси, вірування, колір шкіри…Тому що мої друзі, першою чергою, люди, у яких правильні орієнтири та добре серце", - відповіла артистка.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос також додала, що все ж таки не спілкується з тими, хто підтримує повномасштабну війну в Україні. Тож, в оточенні зірки, чи то росіяни, чи якісь інші національності, таких людей немає.

"Я б не спілкувалася з людьми, які виправдовують чи підтримують напад на мою країну", - додала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос потішила рідкісним фото з 15-річним сином від шоумена Андрія Джеджули. Також виконавиця розкрила, де Даніель проведе літо.

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