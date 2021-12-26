Санта Дімопулос приголомшила подарунком, який чоловік їй зробив на Новий рік

Санта Дімопулос приголомшила подарунком, який чоловік їй зробив на Новий рік

Коханий знаменитості тішить її презентами.

Українська співачка та бізнесвумен Санта Дімопулос розповіла, як її родина готується до Нового року, йдеться у "Світському житті".

За словами артистки, вони завжди намагаються святкувати у колі родини і дуже по-домашньому. Разом з тим Санта зізналася, що її чоловік спеціально зідзвонюється з її друзями, аби дізнатися, що кохана хоче під ялинку.

"Мій чоловік зідзвонюється з моїми друзями і дізнається, чого мені хочеться і я завжди отримую щось конкретне, що я просто дуже хочу. Минулоріч це було кольє Cartier дуже гарне", - похизувалася Дімопулос.

Окрім того, знаменитість розповіла, чи прикрасили вже вони з родиною будинок і чи допомагає їм це хтось робити:

Санта Дімопулос з чоловіком та донькою / instagram.com/santadimopulos

"50 на 50. У нас є компанія, яка нам допомагає і ми вже прикрасили будинок. На вулиці багато ялинок, всередині, у кожній кімнаті ялинки – у Дені, у Софії. І ми залишили одну ялинку на вулиці, яку ми родиною маємо прикрасити днями", - поділилася Санта.

Також Дімопулос поділилася, що на Новий рік з родиною вирушить на місяць у Дубай, оскільки вони дуже скучили за сонцем.

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