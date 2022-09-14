Санта Дімопулос привітала доньку з 3-річчям та показала, як вона підросла

У родині української співачки, переможниці шоу "Танці з зірками" Санти Дімопулос свято.
Сьогодні, 14 вересня, донька виконавиці Санти Дімопулос святкує день народження.
Так, Софії виповнюється три рочки. Тож щаслива матуся зворушливо привітала донечку з днем народження. Артистка зазначила, що дівчинка яскрава та харизматична, і у майбутньому на неї чекає цікавий життєвий шлях.
Окрім цього, Санта подякувала донечці Софії за те, що вона може називатися її мамою.
"Слова надто банальні, щоб описати тебе… Ти викликаєш такі сильні почуття, ти змінюєш простір та енергію, ти зіткана з кохання та щастя. Ти вже народилася особистістю: яскравою та харизматичною, з характером та розумінням цього світу. На тебе чекає неймовірний, яскравий і цікавий шлях! Дякую тобі, що ти вибрала нас", - поділилася артистка.
Також Санта поділилася світлинами донечки, на яких видно, як Софійка помітно підросла.
Тим часом дівчинці написали приємні слова й зіркові знайомі Дімопулос. Зокрема, співачка Міша Романова привітала Санту з іменинницею, а дизайнерка Катя Сільченко написала, що Софійка "справжнє диво".
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