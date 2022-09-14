Санта Дімопулос привітала доньку з 3-річчям та показала, як вона підросла

Сьогодні, 14 вересня, донька виконавиці Санти Дімопулос святкує день народження.

Так, Софії виповнюється три рочки. Тож щаслива матуся зворушливо привітала донечку з днем народження. Артистка зазначила, що дівчинка яскрава та харизматична, і у майбутньому на неї чекає цікавий життєвий шлях.

Донька Санти Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Окрім цього, Санта подякувала донечці Софії за те, що вона може називатися її мамою.

Донька Санти Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Слова надто банальні, щоб описати тебе… Ти викликаєш такі сильні почуття, ти змінюєш простір та енергію, ти зіткана з кохання та щастя. Ти вже народилася особистістю: яскравою та харизматичною, з характером та розумінням цього світу. На тебе чекає неймовірний, яскравий і цікавий шлях! Дякую тобі, що ти вибрала нас", - поділилася артистка.

Донька Санти Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Також Санта поділилася світлинами донечки, на яких видно, як Софійка помітно підросла.

Донька Санти Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Тим часом дівчинці написали приємні слова й зіркові знайомі Дімопулос. Зокрема, співачка Міша Романова привітала Санту з іменинницею, а дизайнерка Катя Сільченко написала, що Софійка "справжнє диво".

Читайте також: