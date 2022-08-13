Санта Дімопулос про колишнього Джеджулу: "Є люди, які з собою не в злагоді"

У сторіз Instagram підписниця поцікавилася у блогерки, як їй вдалося налагодити стосунки з ексом, оскільки сама вона не хоче, щоб її дитина спілкувалася з татом.

Зі свого боку, Санта зазначила, що так і не змогла порозумітися з ведучим.

"Я дійсно хотіла це зробити заради сина, навіть попри те, що він як батько не бере участі у його становленні. Та є люди, які з собою не в злагоді, що казати про стосунки з іншими. Таких одразу видно. Завжди чимось і кимось невдоволені, нервові, агресивні, усі в них погані. І домовитись з такими неможливо, на жаль", – відповіла Санта.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Також Дімопулос додала, що попри непорозуміння між батьками, дітям не можна забороняти спілкуватися з батьком.

Зауважимо, Санта Дімопулос і Андрій Джеджула перебували у цивільному шлюбі від 2007-го до 2010 року. 2008 року у них народився син Даніель.

Санта Дімопулос з сином / Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, Санта Дімопулос замилувала відео, де її 2-річна донька співає "Ой, у лузі червона калина". Артистка виховує Софію справжньою патріоткою.

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