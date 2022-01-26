Санта Дімопулос про те, як лікувалася від анорексії та булімії: "Було соромно"

Санта Дімопулос про те, як лікувалася від анорексії та булімії: "Було соромно"

Зірка самотужки впоралася зі своїми хворобами.

Українська співачка Санта Дімопулос розповіла про непростий період у її житті.

До слова, свого часу артистка страждала від анорексії та булімії. Зірка розуміла, що ці хвороби треба лікувати, однак вона боялася звертатися до спеціалістів.

"Багато років тому у мене був дуже тяжкий емоційний стан. Анорексія та булімія тривали роками. Тоді я навіть не думала про те, аби попросити про допомогу. Чомусь було соромно", - поділилася Санта.

Санта Дімопулос розповіла про те, як страждала від анорексії та булімії / instagram.com/santadimopulos

Тому виконавиця вирішила самотужки впоратися зі своїми хворобами. До слова, вона прочитала чимало книг, почала спілкуватися з різними людьми, а головне – полюбила себе.

"Я стала опікуном для тої недолюбленої та ображеної маленької дівчинки всередині себе. Стала собі батьком, а не катом. З цього й почалося моє зцілення", - розповіла Санта.

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