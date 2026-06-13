Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

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Українська співачка Санта Дімопулос розчулила першою за тривалий час зустріччю з 17-річним сином від шоумена Андрія Джеджули.

Артистка зібрала родину в Італії. Знаменитість в Instagram-stories говорить, що в них є сімейна традиція — провести час разом у муніципалітеті Форте-дей-Мармі. Цей рік не став винятком. Санта Дімопулос разом із донькою приїхала з ОАЕ до Італії та орендувала там будинок. Також до них приєднався й Даніель, який разом із батьком живе в Києві.

Санта Дімопулос вже показала щемливі кадри з їхньої першої за тривалий час зустрічі. Співачка не приховує, що неабияк засумувала за Даніелем, якого не бачила майже рік. Неабияк рада була зустрічі з братом його 6-річна сестра Софія.

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Діти Санти Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

«Приїхав мій Даніель! Не бачились майже рік! Як же я засумувала», — ділиться артистка.

Родина вже встигла прогулятися мальовничими вулицями. Вони милувались місцевими краєвидами, архітектурою довкола та робили фото на пам’ять.

Санта Дімопулос із дітьми / © instagram.com/santadimopulos

Зазначимо, Санта Дімопулос виховує 17-річного сина, якого вона народила від Андрія Джеджули. Також в артистки є донька Софія, яка з’явилась в шлюбі з бізнесменом Ігорем Кучеренком.

Нагадаємо, цьогоріч Даніель закінчив 11-й клас школи. Андрій Джеджула показував сина-випускника і просто приголомшив їхньою схожістю.

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