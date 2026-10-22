Санта Дімопулос розчулила відео зустрічі 17-річного сина з молодшою донькою після тривалої розлуки

Санта Дімопулос з дітьми / © instagram.com/santadimopulos

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Колишня співачка Санта Дімопулос розчулила Мережу відео зустрічі своїх дітей — 17-річного Даніеля та семирічної Софії, які через життя в різних країнах не можуть часто бачитися.

Зіркова мама поділилася особливими сімейними кадрами в Instagram. На відео брат і сестра не приховують радості від возз’єднання. Даніель одразу підхопив молодшу сестру на руки. Він кружляв із дівчинкою та грайливо підкидав її в повітря. Софія у відповідь дзвінко сміялася й цілувала брата. За цими щирими обіймами особливо відчувається, наскільки діти скучили одне за одним.

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Діти Санти Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

Нині Санта мешкає в Дубаї разом із молодшою донькою, тоді як Даніель живе в Києві з батьком. Рішення повернутися до України у 15-річному віці хлопець ухвалив самостійно. Тож зустрічі дітей, які перебувають далеко одне від одного, стають особливими моментами для всієї родини.

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Діти Санти Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

У Санти двоє дітей від різних чоловіків. Даніеля вона народила у стосунках із шоуменом Андрієм Джеджулою. Нині юнак здобуває освіту юриста-міжнародника. Молодша Софія народилася в шлюбі інфлюенсерки з бізнесменом Ігорем Кучеренком. У вересні дівчинці виповнилося сім років: вона займається гімнастикою та грає у великий теніс разом із мамою.

Діти Санти Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, нещодавно Джеджула розкрив, на кого вчитиметься його син від Дімопулос після відмови від освіти за кордоном.

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