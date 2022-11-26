Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Санта Дімопулос розгнівала фанів розкішним чаюванням у Версалі: "Бенкет під час чуми"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
201
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Санта Дімопулос розгнівала фанів розкішним чаюванням у Версалі: "Бенкет під час чуми"

Фото: instagram.com/santadimopulos

Співачку розкритикували за недоречний контент.

Виконавиця Санта Дімопулос натрапила хвилю гніву від шанувальників через свою останню публікацію.

Зірка поділилася відео з Версальського палацу, де вона разом із подружками влаштувала розкішне чаювання у сукнях 19 сторіччя.

"Дівчача подорож до Версалю. У сукнях XIX століття", - підписала відео Санта.

Також у сторіз артистка провела екскурсію знаменитим садом Версалю та показала вишукані французькі страви у місцевому ресторані.

© instagram.com/santadimopulos
Фото: instagram.com/santadimopulos
© instagram.com/santadimopulos
Фото: instagram.com/santadimopulos

Втім, такий контент дуже розлютив фанів співачки, про що вони написали у коментарях.

  • Санта, приїздіть з подружками до України, тут справжнє XIX століття починається!
  • Бенкет під час чуми! Огидно!
  • Сьогодні в Україні День пам‘яті жертв Голодомору, це відео, щоб всі пам‘ятали?
  • Я дивлюсь і насправді в розпачі, якої реакції Ви очікуєте?!
  • Не дуже якось нам радісно дивитися в даний час....

До речі, сьогодні Катерина Осадча також розкритикувала деяких українців, які хизуються дорогим життям у Європі. Дехто із користувачів вирішив, що ці слова адресувалися саме Санті.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
201
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація