Санта Дімопулос розгнівала фанів розкішним чаюванням у Версалі: "Бенкет під час чуми"

Виконавиця Санта Дімопулос натрапила хвилю гніву від шанувальників через свою останню публікацію.

Зірка поділилася відео з Версальського палацу, де вона разом із подружками влаштувала розкішне чаювання у сукнях 19 сторіччя.

"Дівчача подорож до Версалю. У сукнях XIX століття", - підписала відео Санта.

Також у сторіз артистка провела екскурсію знаменитим садом Версалю та показала вишукані французькі страви у місцевому ресторані.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Фото: instagram.com/santadimopulos

Втім, такий контент дуже розлютив фанів співачки, про що вони написали у коментарях.

Санта, приїздіть з подружками до України, тут справжнє XIX століття починається!

Бенкет під час чуми! Огидно!

Сьогодні в Україні День пам‘яті жертв Голодомору, це відео, щоб всі пам‘ятали?

Я дивлюсь і насправді в розпачі, якої реакції Ви очікуєте?!

Не дуже якось нам радісно дивитися в даний час....

До речі, сьогодні Катерина Осадча також розкритикувала деяких українців, які хизуються дорогим життям у Європі. Дехто із користувачів вирішив, що ці слова адресувалися саме Санті.

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