Санта Дімопулос розгнівала фанів розкішним чаюванням у Версалі: "Бенкет під час чуми"

Співачку розкритикували за недоречний контент.
Виконавиця Санта Дімопулос натрапила хвилю гніву від шанувальників через свою останню публікацію.
Зірка поділилася відео з Версальського палацу, де вона разом із подружками влаштувала розкішне чаювання у сукнях 19 сторіччя.
"Дівчача подорож до Версалю. У сукнях XIX століття", - підписала відео Санта.
Також у сторіз артистка провела екскурсію знаменитим садом Версалю та показала вишукані французькі страви у місцевому ресторані.
Втім, такий контент дуже розлютив фанів співачки, про що вони написали у коментарях.
- Санта, приїздіть з подружками до України, тут справжнє XIX століття починається!
- Бенкет під час чуми! Огидно!
- Сьогодні в Україні День пам‘яті жертв Голодомору, це відео, щоб всі пам‘ятали?
- Я дивлюсь і насправді в розпачі, якої реакції Ви очікуєте?!
- Не дуже якось нам радісно дивитися в даний час....
До речі, сьогодні Катерина Осадча також розкритикувала деяких українців, які хизуються дорогим життям у Європі. Дехто із користувачів вирішив, що ці слова адресувалися саме Санті.
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