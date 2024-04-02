Санта Дімопулос розлучається з чоловіком після 11 років шлюбу

Співачка Санта Дімопулос розлучилась зі своїм чоловіком-бізнесменом Ігорем Кучеренком.

Про це артистка повідомила у своєму фотоблогу. За словами, Санти це трапилося давно, втім лише зараз вона наважилася про це розповісти. До слова, ексобранці не мають жодних образ один на одного і залишаються друзями задля виховання дітей:

"Кінець... це тільки новий початок. Наша прекрасна історія в 11 років шлюбу добігла кінця. Жодної драми, жодної метушні, жодної образи. Ми залишаємося сім'єю, батьками та справжніми друзями. На жаль, незважаючи на відданість та любов, які ми маємо один до одного, ми не змогли зберегти можливість рухатися далі разом. І це було нелегко прийняти, хоча це був свідомий вибір. Я вдячна за неймовірну доньку, безумовну любов, сім'ю, підтримку, безцінні моменти та всю прекрасну частину нашого спільного шляху. Це назавжди буде мати велику цінність для мене. Не вистачило сміливості написати про це раніше, бо стільки болю, втрат і переживань, що наше здається не на часі... Але щоб вберегти себе і своїх близьких від дискусій і непотрібних запитань, я вирішила бути чесною до кінця і, як публічна людина, розставити все по поличкам", - написала Санта.

Санта Дімопулос та Ігор Кучеренко / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос та Ігор Кучеренко / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос та Ігор Кучеренко / Фото: instagram.com/santadimopulos

Дімопулос запевнила, що хоч це і болісний для неї період, проте надалі вона зробить все можливе, аби її діти почувалися щасливими:

"Це теж велика відповідальність перед дітьми. Я зроблю все можливе, щоб цей перехід на новий етап життя був максимально безболісним для них. Незважаючи на це, я не маю сумнівів, що все на краще", - додала зірка.

Зазначимо, Санта Дімопулос та Ігор Кучеренко одружилися 2015 року. Разом вони виховують спільну доньку Софію, яка народилася 14 вересня 2019 року. Також виконавиця має 15-річного сина Даніеля від шоумена Андрія Джеджули.

Санта Дімопулос та Ігор Кучеренко / Фото: instagram.com/santadimopulos

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