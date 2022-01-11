Санта Дімопулос розповіла про перехідний вік сина від Джеджули: "Може нагрубити"

Хлопчику 13 років.

Син української співачки Санти Дімопулос та ведучого Андрія Джеджули наразі переживає перехідний вік.

В Instagram-stories у виконавиці поцікавилася, як поводиться Даніель. Як зізнається артистка, їй нема чого жалітися. У хлопчини чудово минає перехідний вік. Щоправда, Даніель іноді може не послухати свою маму або ж нагрубити їй.

"Мені нема чого жалітися. У мене чудовий син. Звісно, іноді не слухається, лінується, може нагрубити, як і будь-який інший підліток. Я змінила до цього ставлення. Головне – він добрий та людяний, інше виправимо", - поділилася співачка.

Санта Дімопулос з сином / instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, Санта народила Даніеля 2008 року, коли жила у шлюбі з Андрієм Джеджулою. Також знаменитість виховує доньку Софію, яка з’явилася на світ 2019 року. Батьком дитини став бізнесмен Ігор Кучеренко.

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