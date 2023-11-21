Санта Дімопулос розсекретила свою вагу та зізналась, через що набирає зайві кіло

За словами артистки, це запитання найбільше цікавить її підписників.

Українська співачка Санта Дімопулос відверто поспілкувалася зі своїми фанами.

В Instagram-stories знаменитості поставили чимало запитань, однак найбільше у виконавиці цікавилися, які у неї зріст та вага. Санта не стала приховувати та відверто відповіла. За словами співачки, її зріст становить 172 см, а от вага постійно змінюється від 55 до 64 кіло.

"Найчастіше запитання! Зріст – 172 см, вага не знаю, яка зараз. Буває від 55 до 64 кіло", - відповіла Дімопулос.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Також артистка зізналась, через що зазвичай набирає зайві кіло. За словами зірки, в неї це стається від стресу та переживань.

"У мене вага напряму залежить від емоційного стану та нервових переживань, на жаль", - відповіла артистка.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова розсекретила свою вагу та параметри. Зірка Мережі також похвалилася, як саме хоче удосконалити фігуру.

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