Санта Дімопулос розсекретила, як після розлучення заробляє на життя і яким бізнесом володіє

Українська співачка Санта Дімопулос, яка нещодавно оголосила про розлучення з чоловіком, розсекретила свої доходи.

В Instagram виконавиця зізналась, що має власний заробіток та спокійно може забезпечити себе. Зокрема, протягом 10 років артистка займається ресейлінгом, тобто купує брендові речі та перепродає їх. Також Санта Дімопулос надає послуги коуча та психолога.

"Дохід у мене є. Хто не в курсі, я вже понад 10 років володію успішним бізнес-ресейлом. Нещодавно створила онлайн ресейл-платформу. Також працюю як коуч, психолог, провідник. Тому з голоду не помру, не турбуйтеся", - поділилася співачка.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос також зізналась, який основний висновок зробила після розриву стосунків із коханим. Виконавиця чимало чого усвідомила. Зокрема, вона зрозуміла, що не варто будувати ілюзій, треба покладатися першою чергою на себе, розвиватися та не йти на компроміс, якщо це шкодить власним інтересам.

"Не будувати ілюзій, ні на що не чекати, сподіватися на себе, розвиватися, не йти на компроміси там, де лежать інтереси вашої душі, тримати стан і гармонію. Лише так даються ресурси та можливості", - зізналась артистка.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, на початку квітня Санта Дімопулос оголосила про розлучення із чоловіком, бізнесменом Ігорем Кучеренком. Подружжя прожило у шлюбі 11 років. Причину розлучення з коханим виконавиця називати не стала. Артистка лише запевняла, що зрада тут ні до чого, адже її в їхніх стосунках не було.

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