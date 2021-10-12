Санта Дімопулос та Юлія Саніна допомогли здійснити мрію 6-річної дівчинки про теплу оселю

Минулого року переможниці "Танців з зірками" виставили кубки на благодійний аукціон.

Лоти благодійного марафону Сніданку до Дня Миколая 2020 — кубки переможниць проєкту "Танці з зірками" Санти Дімопулос та Юлії Саніної, та інші благодійні внески глядачів 1+1 допомогли здійснити мрію маленької дівчинки.

6-річна Аня Гнатишин з малозабезпеченої родини, що бореться за життя і майбутнє, довгий час жила у домі без води та опалення в селі на Івано-Франківщині.

пресслужба каналу "1+1"

До холодів цьогоріч команді "Здійсни мрію" вдалося зробити ремонт, провести воду і побудувати ванну кімнату, котел, криницю. Заселення щасливої родини "Сніданок з 1+1" показав в прямому ефірі.

До і після ремонту / пресслужба каналу "1+1"

До і після ремонту / пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

У маленької Ані від народження інвалідність – діагноз Парез Дюшена-Ерба. В неї не розвивається одна ручка, постійний біль. Аня росте, а кінцівка ні. Родина живе дуже скромно. Якщо зупинити лікування – рука не буде функціонувати, відбудеться регрес. Кожні три місяці дівчинка лягає на двотижневу реабілітацію.

пресслужба каналу "1+1"

Сніданок з 1+1 поїхав розповісти історію дівчинки для шостого благодійного марафону до Дня Святого Миколая. Тоді в гості до родини завітала Людмила Барбір, яка дуже пройнялась історією дівчинки та розказала її глядачам.

пресслужба каналу "1+1"

Виявляється, всі ці роки родина жила у старій холодній хаті без водопроводу, організованого тепла, ремонту. Для сім'ї, яка всі кошти віддає на лікування дитини, ванна і вода – розкіш. Воду для приготування їжі та ванних процедур мама Ані – Валентина – набирала у сусідів, носила важкі відра.

пресслужба каналу "1+1"

"Я мрію про будинок і там має бути тепло", – розповідала про свою мрію Аня.

Перша зустріч Анюти та головної феї "Здійсни мрію" Лідії Таран була тоді онлайн у прямому ефірі. Телезірка пообіцяла, що мрія дівчинки обов'язково здійсниться. Організатори пройшли довгий шлях збору коштів, пошуку підрядників. Необхідні для ремонту гроші зібрали завдяки небайдужим глядачам святкового ефіру Сніданку з 1+1, глядачам благодійного рекламного блоку на 1+1, аукціону від переможців шоу "Танці з зірками" Санти Дімопулос та Макса Леонова і Юлії Саніної та Дмитра Жука на Facebook-сторінці Сніданку. Люди передавали гроші, вигравали лоти.

пресслужба каналу "1+1"

І от, Анюта з мамою, сестричкою нарешті заїхали до свого оновленого затишного будинку. Найперше, що зробила Аня, коли зайшла до оселі – перевірила, чи є тепла водичка у крані.

пресслужба каналу "1+1"

Ведуча Сніданку з 1+1 Людмила Барбір розплакалась від щастя у прямому ефірі, коли побачила новий ремонт і радісну Аню.

пресслужба каналу "1+1"

Було встановлено нові вікна і двері, підлога з підігрівом, прибудова-котельня, проведено нову розводку опалення й електрики, водопровід. Також встановлено твердопаливний котел і резервний електричний. Купили новий диван, сервант, стіл. З нуля зробили ванну кімнату – облицювання стін плиткою, проведення каналізації в будинок (вирили септик у дворі), установка сантехніки – унітаз, ванна, батареї, пральна машина, умивальник. Пофарбовано стіни, покладено плитку, відремонтовано стелі. Зовні відновили фасад, ґанок.

До і після ремонту / пресслужба каналу "1+1"

До і після ремонту / пресслужба каналу "1+1"

Понад усе дівчинка зраділа білосніжній просторій ванній та гарячій воді у власному домі — відтепер вони з сестричкою зможуть приймати гарячі ванни з бульбашками.

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

Окремий виклик для будівельників – криниця. Через виснаженість природних ресурсів, неможливо було бурити свердловину далі, ніж на кілька метрів. Щоб дістати до води, експерти копали криницю вручну, протягом 6 днів.

пресслужба каналу "1+1"

Шість тижнів, поки тривав ремонт, Аннуся з родиною жила в готельному комплексі неподалік Івано-Франківська. Проєкт "Здійсни мрію" забезпечив тимчасовий переїзд родини, проживання та харчування.

Перша мрія Ані – зустрітись з Лідією Таран, здійснилась напередодні. Ведуча влаштувала сюрприз для дівчинки: разом з мамою та молодшою сестричкою, малеча поїхала на прогулянку до парку. Діти роздивлялись скульптури мамонтів, черепах, носорогів та інших тварин. І тут несподівано з'явилася Ліда.

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

Лідія Таран привезла зимові речі, іграшки та пральну машинку. У Аннусі для Ліди також був подарунок, бо вона знала, що обов'язково зустріне свою фею і приготувала ікону, щоб та оберігала Лідію і здійснювала і її мрії. На зображенні – свята Ігуменя Манявська. Вона робила різні дива, зокрема врятувала Станіславський край, що є сучасною Івано-Франківщиною, від страшної хвороби.

пресслужба каналу "1+1"

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