Санта Дімопулос у бікіні блиснула апетитними формами та поскаржилася на несподіваний курйоз

Українська співачка Санта Дімопулос нині разом із 4-річною донькою Софією насолоджується відпочинком на острові Балі, Індонезія.

Там вони милуються гарними пейзажами, прогулюються пляжем та купаються в Індійському океані. Звісно ж, артистка активно ділиться кадрами з відпочинку. На одному з таких виконавиця похизувалася своєю стрункою фігурою. Співачка опублікувала знімок, на якому вона постала в чорно-білому бікіні. Санта засвітила підтягнуті та апетитні форми.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Однак на відпочинку не минулося без курйозних інцидентів. Як зізналась Дімопулос, вона занадто засмагла, що аж все тіло боліло. Артистці через це довелося відкласти уроки з серфінгу. На щастя, Санта мастила доньку сонцезахисним кремом, тож із Софією все гаразд.

"Ми згоріли. Вперше в мене так, щоб боліло все. Добре, що Софі я мастила сонцезахисним кремом і з нею все окей. Тому уроки з серфінгу відкладаю на невизначений термін", - поділилася Санта.

Допис Санти Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

До речі, незабаром Дімопулос разом із донькою вирушає на відпочинок до іншої країни. Співачка на декілька днів полетить до Сінгапуру, адже ніколи там не була, але вже давно мріяла відвідати країну.

Допис Санти Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, тим часом син Санти Дімопулос нині перебуває в Україні. 15-річний Даніель приїхав у гості до тата. Нещодавно шоумен Андрій Джедула приголомшив схожістю з сином.

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