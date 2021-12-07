Санта Дімопулос у боді випнула пружні сіднички та посвітила стрункими ніжками

Зірка похизувалася гарною фігурою.

Українська співачка та переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос має просто неймовірну фігуру.

Так, знаменитість це часто підтверджує, публікуючи у своєму Instagram різноманітні пікантні світлини. Цього разу зірка показала фото, де постала у чорному боді. Зваблива Санта грайливо випнула пружні сіднички та похизувалася довгими та стрункими ніжками. Також виконавиця обрала таку позу, яка гарно підкреслює всі вигини її тіла.

Санта Дімопулос посвітила фігурою у боді / instagram.com/santadimopulos

Втім, як зізнається співачка, вона наполегливо працює над своєю фігурою та зовнішністю.

"Якби я думала, навіщо напружуватися, адже в мене все і так добре, то дуже швидко помітила б, що вже не дуже й добре", - поділилася артистка.

До слова, Санта зізнається, що завжди намагається слідкувати за новинками зі сфери косметології та фармацевтики. Зірка додала, що не економить на собі.

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