Санта Дімопулос у боді випнула пружні сіднички та посвітила стрункими ніжками

Зірка похизувалася гарною фігурою.
Українська співачка та переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос має просто неймовірну фігуру.
Так, знаменитість це часто підтверджує, публікуючи у своєму Instagram різноманітні пікантні світлини. Цього разу зірка показала фото, де постала у чорному боді. Зваблива Санта грайливо випнула пружні сіднички та похизувалася довгими та стрункими ніжками. Також виконавиця обрала таку позу, яка гарно підкреслює всі вигини її тіла.
Втім, як зізнається співачка, вона наполегливо працює над своєю фігурою та зовнішністю.
"Якби я думала, навіщо напружуватися, адже в мене все і так добре, то дуже швидко помітила б, що вже не дуже й добре", - поділилася артистка.
До слова, Санта зізнається, що завжди намагається слідкувати за новинками зі сфери косметології та фармацевтики. Зірка додала, що не економить на собі.
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