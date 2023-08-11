Санта Дімопулос у брендовому купальнику посвітила стрункою фігурою на Ібіці

Українська співачка Санта Дімопулос привернула увагу шанувальників пляжними світлинами.

Зараз виконавиця разом зі своїми дітьми перебуває на острові Ібіца. На своїй сторінці в Instagram Санта поділилася новими фото на морському узбережжі.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Знаменитість показала свій плаский живіт та підтягнуту фігуру в стильному мінібікіні від бренду Dior. У доповнення до купальнику співачка обрала хустку на голову у такому самому принті. Також Дімопулос прикрила обличчя від сонця великими темними окулярами.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

У коментарях під фото співачка зібрала неоднозначні коментарі. Дехто з підписників обурився тим, що Санта публікує під час війни подібний контент, а хтось навпаки підтримав зірку.

Кому війна, а кому Ібіца!

А що війна закінчилася?

Не звертайте увагу, ви просто неймовірна!

Фігура просто вогонь!

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос відповіла, чи планує поновлювати творчі проєкти в Україні та де зараз навчається її старший син від Андрія Джеджули.

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