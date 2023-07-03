Санта Дімопулос у Монако засвітилася на вечірці доньки російського олігарха

Українська співачка Санта Дімопулос у Монако побувала на вечірці доньки російського олігарха Ельдара Османова.

Артистка не стала приховувати від підписників, що товаришує з Лолітою Османовою. Спочатку в Instagram-stories Санта привітала доньку російського олігарха з днем народження.

Санта Дімопулос привітала Лоліту Османову / Фото: instagram.com/santadimopulos

Згодом виконавиця показала, що була серед запрошених гостей на святкування. Санта охоче ділилися в Instagram кадрами з вечірки Лоліти Османової, де вона була разом з іншими подругами.

Санта Дімопулос на дні народженні Лоліти Османової / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос на дні народженні Лоліти Османової / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос на дні народженні Лоліти Османової / Фото: instagram.com/santadimopulos

Зазначимо, раніше у Санти Дімопулос запитували, чи дратують її росіяни за кордоном. На що співачка відповіла, що без причини – ні. Однак співачка пригадала, як одного разу поставила на місце росіянина, з яким у неї не склався діалог. За словами Санти, вона пам'ятає, що відбувається в її рідній країні.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Володимир Остапчук потрапив у гучний скандал, адже нібито виїхав за кордон, щоб провести день народження дружини російського олігарха. Однак шоумен запевнив, що їхав на свято до українців, а іменинниця нібито давно розлучена з росіянином, і нині перебуває у шлюбі з українцем.

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