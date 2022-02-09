Санта Дімопулос у напівпрозому боді показала своє "розпусне" фото

Артистка поділилася кадром, якого ще не було у її Instagram.

Українська співачка та переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос поділилася доволі гарячим кадром з недавньої фотосесії.

Так, знаменитість поспілкувалася з підписниками свого Instagram у сторіз. Юзери попросили блогерку показати знімок, який вона ще не публікувала. У відповідь Санта розмістила світлину, на якій постала у напівпрозорому боді.

Санта Дімопулос / instagram.com/santadimopulos

"Трохи розпусне, але мені вже можна", – прокоментувала зірка та додала смайлики, які зображають сміх.

Яка була реакція юзерів, знає лише сама Дімопулос. Ймовірно, що фани виконавиці не стримали своїх емоцій та написали в особисті повідомлення купу компліментів.

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