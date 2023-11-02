Санта Дімопулос розбурхала уяву фанів пікантним фото у самому лише спідньому

Також артистка розсекретила, чим харчується, аби тримати тіло у формі.

Українська співачка Санта Дімопулос потішила прихильників неабияк пікантним контентом.

В Instagram-stories артистка показалася у спідній білизні білого кольору та розбурхала уяву фанів. Виконавиця продемонструвала накачаний прес, стрункі ніжки та підтягнуте тіло. Знімок Санта зробила у дзеркалі свого будинку.

"Як ви вже зрозуміли, у мене встановили дзеркало", - пожартувала співачка.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос має таку струнку фігуру завдяки правильному харчуванню та спорту. Зокрема, артистка показала, як харчується.

"Я знаю, що ви любите рубрику "Що я їм", - підписала фото артистка.

Обід Санти Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Окрім того, виконавиця активно займається спортом та виконує різні фізичні вправи. Наприклад, днями Санта сходила на теніс.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна потішила прихильників пікантним контентом. Знаменитість показалася в піджаку на голе тіло та засвітила бюст.

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