Санта Дімопулос розбурхала уяву фанів пікантним фото у самому лише спідньому

Також артистка розсекретила, чим харчується, аби тримати тіло у формі.
Українська співачка Санта Дімопулос потішила прихильників неабияк пікантним контентом.
В Instagram-stories артистка показалася у спідній білизні білого кольору та розбурхала уяву фанів. Виконавиця продемонструвала накачаний прес, стрункі ніжки та підтягнуте тіло. Знімок Санта зробила у дзеркалі свого будинку.
"Як ви вже зрозуміли, у мене встановили дзеркало", - пожартувала співачка.
Санта Дімопулос має таку струнку фігуру завдяки правильному харчуванню та спорту. Зокрема, артистка показала, як харчується.
"Я знаю, що ви любите рубрику "Що я їм", - підписала фото артистка.
Окрім того, виконавиця активно займається спортом та виконує різні фізичні вправи. Наприклад, днями Санта сходила на теніс.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна потішила прихильників пікантним контентом. Знаменитість показалася в піджаку на голе тіло та засвітила бюст.
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