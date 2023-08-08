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Санта Дімопулос відповіла, чи планує повертатися до України та де зараз її син від Андрія Джеджули

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Санта Дімопулос відповіла, чи планує повертатися до України та де зараз її син від Андрія Джеджули

Санта Дімопулос з сином / Фото: instagram.com/santadimopulos

Артистка поспілкувалася з фанами.

Українська співачка Санта Дімопулос поділилася зі своїми шанувальниками планами на майбутнє.

Виконавиця запропонувала у Instagram-stories відповісти на цікаві запитання від своїх підписників. Так, в одній з відповідей Санта розповіла, чи планує продовжувати роботу в Україні після закінчення війни. Зараз співачка планує поновити роботу одного зі своїх проєктів.

"Україна - це моя Батьківщина, це мій дім, місце, де зберігаються найкращі спогади мого дитинства, становлення, росту... Я хочу, щоб ця клята війна закінчилася якомога скоріше. Зараз мені важко вести навіть існуючі проєкти. Один ми перезапускаємо дуже скоро. Багато праці в нього вкладено" - поділилася Дімопулос.

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos
Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Також шанувальники поцікавилися де зараз навчається 14-річний син співачки від шоумена Андрія Джеджули, Даніель. Як розповіла Санта, хлопець певний час провів у Великій Британії, проте зараз Даніель повернувся до батьків. За словами артистки, вона хоче більше часу проводити з сином поки така можливість є. До того ж, таку ж пораду родині дав психолог.

"У Америку не відправляла. Він був місяць в Англії в літньому таборі на навчанні. Ми з ним говорила за boarding school (школа-пансіон - ред.) та вирішили, що в цьому році він залишиться з нами. Він так хоче і мені так краще, якщо чесно. Його психолог теж вважає, що так правильно зараз. Час дуже швидкоплинний і він швидко дорослішає. Залишилося не так багато, коли в нього буде своє життя, робота, родина... А я так його люблю і хочу насолодитися часом, коли він поруч з сім'єю", - розповіла Дімопулос.

Син Санти Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos
Син Санти Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, що Санта Дімопулос виховує сина від шоумена Андрія Джеджули, з яким зустрічалася протягом три роки. Восени 2015 року співачка вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Кучеренко, а вже 2019 року народила другу дитину - доньку Софію.

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Дата публікації
Перегляди
852
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