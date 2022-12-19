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Санта Дімопулос відповіла, чи планує жити в Україні після закінчення війни

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
859
Час на прочитання
1 хв
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Санта Дімопулос відповіла, чи планує жити в Україні після закінчення війни

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Зараз виконавиця перебуває за кордоном.

Співачка Санта Дімопулос, яка зараз разом із двома дітьми перебуває у Франції, зізналася, чи планує повертатися до України після закінчення війни та нашої перемоги.

У Instagram виконавиця вирішила поспілкуватися зі своїми шанувальниками та відповісти на цікаві для них запитання. Так, хтось з прихильників поцікавився про плани на майбутнє та повернення на батьківщину. На що Дімопулос відповіла, що хоче жити на рідній землі, але не хоче загадувати.

"Я вже нічого не планую... Та я хочу жити на рідній землі, в рідній країні, де я народилась та прожила все життя. В моїй Україні", - відповіла Санта.

© instagram.com/santadimopulos
Фото: instagram.com/santadimopulos

Також артистка відповіла, що планує повернутися до України вже у наступному році.

© instagram.com/santadimopulos
Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, не так давно Санта Дімопулос потрапила у скандал через світлини з чаювання у Версалі у день пам’яті жертв Голодомору. 

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Дата публікації
Перегляди
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