Санта Дімопулос відповіла, де зараз перебуває з родиною та як надовго планує залишитися за кордоном

Співачка разом з дітьми виїхала на початку повномасштабної війни.

Виконавиця Санта Дімопулос разом зі своєю родиною вже тривалий час перебуває за кордоном.

Деякий час знаменитість жила у Франції, але зараз, як розповіла Санта у Instagram, вони переїхали до Монако. На запитання фанів співачка відповіла, як довго ще планує залишатися у Європі.

"Я наразі перебуваю в Монако і буду тут із сімʼєю до кінця літа точно. Я розглядаю переїзд до іншого місця, та я ще не вирішила куди", - поділилася Дімопулос.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Також зараз родина розглядає такий варіант, що старший син виконавиці Даніель буде навчатися у школі-пансіонаті. Тоді Санта планує подорожувати світом разом з донькою Софією.

"Дені хоче до boarding school (школу з проживанням), якщо він поступить туди, то я буду з малою подорожувати", - додала Санта.

Нагадаємо, що співачка в останнє приїжджала до України у січні. Тоді артистка поділилася, що дуже сумує за домом та показала свій спорожнілий будинок.

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