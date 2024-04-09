Санта Дімопулос відреагувала на чутки про зради колишнього чоловіка та свого нового бойфренда

Українська співачка Санта Дімопулос відповіла на запитання про зради колишнього чоловіка, а також висловилася про свого нового бойфренда.

Так, нещодавнє розлучення артистки викликало в Мережі шквал обговорень. Співачка не розкривала подробиць розриву з бізнесменом Ігорем Кучеренком, тож у фанів виникло чимало запитань. Зокрема, користувачі припустили, що колишній чоловік зрадив Санту, тож поцікавилися у неї, як вона це пережила.

Дімопулос була здивована такому запитанню. Утім, вона дала чітко зрозуміти, що в їхньому з Кучеренком шлюбі зрад не було.

"Бог помилував, зраду я у своєму житті не переживала", - відповіла артистка.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Окрім того, у Мережі навіть почали з'являтися чутки, що Дімопулос більше не самотня. Фани навіть попросили співачку показати нового бойфренда. Утім, вона зазначила, що наразі самотня: "Я сама собі бойфренд".

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Виконавиця додала, що поки що не готова до нових стосунків, а тим більше до шлюбу. Після розлучення знаменитість хоче зайнятися собою та поринути у розвиток. Артистка також переконана, що ще зустріне коханого чоловіка.

"Та ви що? Я тільки вийшла зі стосунків, яке заміжжя? Якщо чесно, я навіть не думаю про це. Я займаюся собою, своїм розвитком, я поки хочу бути у стосунках із собою Також я впевнена, усе дороге серцю і чарівне відбудеться, коли на те не чекаєш", - зазначила виконавиця.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, 2 квітня Санта Дімопулос приголомшила новиною, що розлучається з чоловіком Ігорем Кучеренком. Подружжя прожило у шлюбі 11 років. Разом вони виховують доньку Софію, яку виконавиця народила 2019 року.

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