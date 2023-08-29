Санта Дімопулос відвела 4-річну доньку до школи і зізналась, де вона у Дубаї навчається

Українська співачка Санта Дімопулос віддала свою 4-річну доньку Софію до школи.

Про це артистка повідомила у своєму Instagram. Зокрема, Санта вже опублікувала кадри, де маленька Софійка у шкільній формі позує у навчальному закладі.

Донька Санти Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Донька артистки ходитиме до приватного навчального закладу у Дубаї. Дімопулос віддала Софію до Швейцарської міжнародної наукової школи.

"Не можу в це повірити. Вперше до школи…", - поділилася Санта.

Санта Дімопулос із донькою / Фото: instagram.com/santadimopulos

У школі на навчання приймають дітей віком від 3 до 18 років. Там вони вивчають різні предмети, зокрема іноземні мови, математику, науку, фізичну культуру, образотворче мистецтво, словесність та багато чого іншого. Вартість навчання у такій школі становить від 15 тисяч доларів за рік.

Донька Санти Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, у середині серпня стало відомо, що Санта Дімопулос разом із сім'єю переїжджає до ОАЕ. Причиною такого рішення стала робота чоловіка виконавиці. До цього сімейство жило у Франції.

Читайте також: