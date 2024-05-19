Санта Дімопулос відверто зізналась, чи намагалася після розлучення повернути стосунки з чоловіком

Українська співачка Санта Дімопулос чесно відповіла, чи намагалася вберегти шлюб з чоловіком, бізнесменом Ігорем Кучеренком, та чи хотіла повернути їхні романтичні стосунки.

Відповідне запитання артистці поставили підписники в Instagram-stories. Співачка вирішила вгамувати цікавість фанів та відповісти на нього. Санта наголосила, що досить дивно робити такі припущення. Аби вона хотіла б і далі бути разом із чоловіком, то не розлучалася б.

"Досить дивне запитання. Логічно припустити, що якби хотіла, то ми б і не розходилися. Ну і не річ же чоловік, щоб його повертати", - відповіла артистка.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Зазначимо, Санта Дімопулос та Ігор Кучеренко прожили у шлюбі 11 років. Утім, на початку квітня виконавиця приголомшила новиною, що розлучається з бізнесменом. Причину артистка називати не стала, однак наголосила, що після розриву вони залишилися в приятельських стосунках. Колишнє подружжя має спільну доньку Софію, яка народилася у вересні 2019 року.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Кароліна Ашіон зізналась, що розійшлася з коханим після 14 років стосунків. Знаменитості тяжко дався розрив, що в неї розвинулася депресія.

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