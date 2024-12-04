Санта Дімопулос висловилася про нові стосунки після розлучення: "Немає місця компромісам"

Українська співачка Санта Дімопулос поділилася подробицями особистого життя.

Так, у своїх сторіз Санта відповіла на найцікавіші запитання фанів. Один із них поцікавився, чи перебуває зараз виконавиця у стосунках. Проте Дімопулос заперечила це. Зірка пояснила, що зараз вона проживає період внутрішньої гармонії й пізнання, тому поки що їй добре наодинці. Проте у майбутньому співачка сподівається віднайти своє справжнє кохання. Але пояснює, що всьому свій час.

"У стосунках із собою та з життям. Коли з собою добре, ти вже пізнав себе і знаєш свою цінність, тут немає місця компромісам. Я не шукаю стосунків. Коли прийде час і правильна людина – все трапиться", - підкреслила знаменитість.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, навесні цього року співачка Санта Дімопулос оголосила про розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком. Подружжя розпалося після 11 років разом, не повідомляючи фанам причини. Від колишнього чоловіка Санта виховує 5-річну доньку Софію. Також вона має сина Даніеля від попередніх стосунків з шоуменом Андрієм Джеджулою.

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