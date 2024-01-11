Санта Дімопулос висловилася про поїздку 15-річного сина до Андрія Джеджули під час війни в Україні

Артистка зізналась, чи не переймалася за його безпеку.
Українська співачка Санта Дімопулос прокоментувала першу поїздку сина до України під час повномасштабної війни.
В Instagram-stories у виконавиці поцікавилися, чи не боялася вона відпускати 15-річного Даніеля та чи не переймалася за його безпеку. Артистка пояснила, що поїхати до України – це було рішення сина, до якого вона просто не могла не прислухатися. Хоча Санта й зізналась, що була не в захваті від цієї ідеї та неабияк хвилювалася, особливо, коли Україну обстрілювали окупанти.
"А як я могла не відпустити? Він вже доросла людина, яку я дуже люблю, поважаю і до якої я прислухаюся. Він скучив за Батьківщиною, за Києвом, за татом, за бабусею, за друзями. Чи була я в захваті від цієї ідеї? О, ні! Але я відчувала, що все буде добре, хоч інколи і були безсонні ночі, коли прилітало", - прокоментувала артистка.
Дімопулос говорить, що насправді вона планувала, аби син поїхав на канікули на Балі. Однак, за словами співачки, Даніель неабияк радий, що обрав саме Україну.
"Я дуже хотіла, щоб він поїхав з нами на Балі, та він вирішив інакше. Він щасливий, що нарешті вперше від початку війни побував вдома", - додала артистка.
Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос потрапила в скандал. Співачка на Балі знялася у фотосесії, яку їй організувала російська фотографка.
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