Санта Дімопулос висловилася про поїздку 15-річного сина до Андрія Джеджули під час війни в Україні

Українська співачка Санта Дімопулос прокоментувала першу поїздку сина до України під час повномасштабної війни.

В Instagram-stories у виконавиці поцікавилися, чи не боялася вона відпускати 15-річного Даніеля та чи не переймалася за його безпеку. Артистка пояснила, що поїхати до України – це було рішення сина, до якого вона просто не могла не прислухатися. Хоча Санта й зізналась, що була не в захваті від цієї ідеї та неабияк хвилювалася, особливо, коли Україну обстрілювали окупанти.

Син Санти Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

"А як я могла не відпустити? Він вже доросла людина, яку я дуже люблю, поважаю і до якої я прислухаюся. Він скучив за Батьківщиною, за Києвом, за татом, за бабусею, за друзями. Чи була я в захваті від цієї ідеї? О, ні! Але я відчувала, що все буде добре, хоч інколи і були безсонні ночі, коли прилітало", - прокоментувала артистка.

Дімопулос говорить, що насправді вона планувала, аби син поїхав на канікули на Балі. Однак, за словами співачки, Даніель неабияк радий, що обрав саме Україну.

Син Санти Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Я дуже хотіла, щоб він поїхав з нами на Балі, та він вирішив інакше. Він щасливий, що нарешті вперше від початку війни побував вдома", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос потрапила в скандал. Співачка на Балі знялася у фотосесії, яку їй організувала російська фотографка.

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