Санта Дімопулос возз'єдналася з родиною і зганьбилася своєю поведінкою у Дубаї

Артистка пішла на заняття з танців з росіянином.

Українська співачка Санта Дімопулос вирізнилася своїм вчинком під час перебування у Дубаї з родиною.

Так, в Instagram-stories артистки з'явилися кадри, на яких видно, як вона танцює. Втім, її партнером на паркеті став росіянин, чемпіон країни-агресорки з латинських танців Антон Семенов, який наразі проживає у Дубаї.

Санта Дімопулос танцює з росіянином / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос танцює з росіянином / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Повертаюсь до своєї улюбленої рутини", - написала Дімопулос.

Після такої витівки співачка опублікувала серію фото з родиною на тлі парку розваг у Дубаї. На фото видно її двох дітей і старшого сина її чоловіка Ігоря Кучеренка Тімоті. Вочевидь, подружжя з їхніми нащадками весело провели час разом.

Санта Дімопулос з дітьми і сином її чоловіка / Фото: instagram.com/santadimopulos

Зазначимо, тривалий час знаменитість перебувала на Балі, де наодинці зустріла Новий рік. Натомість чоловік Санти з донькою Софією святкував окремо від неї. А старший син від Андрія Джеджули Даніель провів канікули разом з татом в Україні.

А нещодавно Санта Дімопулос зізналася, чи не страшно їй було відпускати 15-річного сина на батьківщину до ексчоловіка Андрія Джеджули під час повномасштабного вторгнення.

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