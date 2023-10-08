Санта Дімопулос вперше розповіла, як рідний дядько незаконним шляхом відібрав в її мами будинок

Співачка Санта Дімопулос поділилася сумною історією своєї родини.

Виконавиця вирішила бути відвертою зі своїми шанувальниками та в сторіз в Instagram вперше розповіла про будинок, який залишився у спадок її мамі та дядьку від батьків. Співачка пригадала, як у дитинстві любила проводити час у бабусі та дідуся, насолоджуватися квітучим садом та сімейним затишком.

На жаль, як розповіла Санта, від цього вже нічого не залишилося. Після смерті бабусі та дідуся будинок мав перейти у власність її мами та її рідного брата, однак той обманним шляхом забрав усе собі.

"Мало хто знає цей мій біль. Це будинок моєї бабусі. Дім, який вони з дідусем побудували своїми руками, де я проводила чимало часу в дитинстві. Я досі пам'ятаю нашу шовковицю, красиві й пахучі дерева яблуні, під якими я любила мріяти, бабусин город із полуницею, ягодами, картоплею. Нашу альтанку, де вона розповідала мені історії своєї молодості. Після смерті вона заповідала його своїм дітям - моїй мамі та її братові. Він обманом, підробивши її підпис, продав будинок. Його вже немає в живих. Те, що зробили ці люди, видно на фото", - поділилася Дімопулос.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Співачка показала кадри занедбаного будинку та зарослої ділянки навколо нього. Вперше за тривалий час Санта наважилася приїхати та на власні очі побачити, на що перетворився дім її дитинства.

Протягом багатьох років, за словами артистки, вони намагалися повернути будинок собі, однак суди тривають і досі.

"Ми в судах понад 10 років і, незважаючи на те, що є офіційний документ про те, що підпис підроблено, суд так і не виніс жодного рішення. Чому? Чекають грошей. А я принципово їх не дам, тому що будинок за законом наш. Це було квітуче, красиве і чарівне місце. Зараз це перетворили на гадюшник. Я приїхала сюди вперше за багато років, мабуть настав час. Болить", - поділилася Дімопулос.

Як зізналася співачка, зараз вона жалкує про те, що свого часу приділяла мало уваги таким важливим речам і лише з роками почала розуміти це.

"Мені шкода, що раніше я не була зрілою і сильною настільки, щоб узяти це у свої руки. Це я до чого? Тільки заглиблюючись у себе, займаючись своїм духовним розвитком, до нас приходить те, що істинно важливо. Наш рід, наші предки, наші спогади - це нескінченна сила і джерело. Бережіть це завжди", - дала пораду шанувальникам зірка.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

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